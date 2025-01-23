Песков: СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом

Москва не согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Ранее Трамп заявил, что США никогда не должны забывать, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом 60 миллионов человек.

Мизулина обвинила Трампа в кощунстве

Песков подчеркнул, что СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом. Он также отметил, что Америка помогала и внесла «существенный вклад», однако для них это всегда был бизнес.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Трамп не должен разговаривать с Россией языком силы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаПутинДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры