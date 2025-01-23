Песков: СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом
Москва не согласна с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Ранее Трамп заявил, что США никогда не должны забывать, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом 60 миллионов человек.
Песков подчеркнул, что СССР заплатил самую большую цену в борьбе с фашизмом. Он также отметил, что Америка помогала и внесла «существенный вклад», однако для них это всегда был бизнес.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Трамп не должен разговаривать с Россией языком силы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД РФ предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
- Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
- Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
- Ежегодное вручение премии «Грэмми» все же решили проводить 2 февраля
- Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС перенесли на неделю
- Песков: Армения не заявляла о намерении покинуть ОДКБ
- Двоих поставщиков мефедрона приговорили к 15 годам колонии
- Российские военные освободили населенный пункт Соленое в ДНР
- В Театре Российской Армии - премьера спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты»
- Волочкова раскрыла имя жениха своей 19-летней дочери Ариадны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru