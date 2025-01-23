Мизулина обвинила Трампа в кощунстве
Слова главы США Дональда Трампа о российской «помощи» США в победе во Второй мировой войне являются кощунством, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
По ее словам, такое заявление – «издевательство над памятью наших дедов и прадедов».
Мизулина назвала высказывание Трампа оскорблением памяти участников Великой Отечественной войны. Она указала, что советские солдаты не помогали кому-то, а защищали свою Родину.
Трамп заявил, что Россия помогла одержать победу, потеряв при этом почти 60 миллионов человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru