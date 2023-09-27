Песков: США и Великобритания «де-факто» причастны к взрыву на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованная американским журналистом Сеймуром Хершем о теракте на «Северных потоках» в основе своей совпадает с той, которой располагают российские спецслужбы, сообщает РИА Новости.

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По его словам, так или иначе к этому террористическому акту причастны Вашингтон и Лондон.

«Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры... так или иначе, конечно, был организован США, Великобританией», - заключил представитель Кремля.

Ранее Херш со ссылкой на источники заявил, что администрация президента США Джо Байдена решилась на диверсию на «Северных потоках», так как боялась потерять влияние и превосходство Америки в Западной Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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