Песков: США и Великобритания «де-факто» причастны к взрыву на «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованная американским журналистом Сеймуром Хершем о теракте на «Северных потоках» в основе своей совпадает с той, которой располагают российские спецслужбы, сообщает РИА Новости.
По его словам, так или иначе к этому террористическому акту причастны Вашингтон и Лондон.
«Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры... так или иначе, конечно, был организован США, Великобританией», - заключил представитель Кремля.
Ранее Херш со ссылкой на источники заявил, что администрация президента США Джо Байдена решилась на диверсию на «Северных потоках», так как боялась потерять влияние и превосходство Америки в Западной Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru