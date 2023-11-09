Песков сравнил с морковкой впереди повозки обещание Евросоюза принять Украину

Кроме того, официальный представитель Кремля усомнился в том, что обещания Евросоюза реальны.

Напомним, Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз 8 ноября. Кроме того, в ЕК указали на прогресс в выполнении странами задач по реформам.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

