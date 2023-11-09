Песков сравнил с морковкой впереди повозки обещание Евросоюза принять Украину
Обещание Евросоюза принять Украину в ЕС можно сравнить с морковкой, привязанной впереди повозки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его процитировал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Кроме того, официальный представитель Кремля усомнился в том, что обещания Евросоюза реальны.
Напомним, Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз 8 ноября. Кроме того, в ЕК указали на прогресс в выполнении странами задач по реформам.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Евросоюзе важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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