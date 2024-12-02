Песков сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом

В происходящем в Грузии налицо попытки раскачать ситуацию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Майдана не предвидится»: Правительство Грузии сумеет сдержать протестующих

По его словам, в этом можно отметить признаки попытки осуществления «оранжевой революции».

«Самая прямая параллель, которую можно провести, это Майдан на Украине», - указал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас допустила введение санкций в отношении Грузии, назвав недопустимым насилие против мирных демонстрантов, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАкции ПротестаПротестыГрузия

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