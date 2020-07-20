Песков сообщил об отсутствии в планах Путина поездки в Хабаровск

В тоже время, Песков добавил, что у Путина всегда есть желание и потребность общения с народом.



«У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает», - сообщил пресс-секретарь президента.

Напомним, что после задержания в Хабаровске 9 июля главы края Сергея Фургала и предъявления ему обвинений в организации убийств и покушениях, с 11 июля в его поддержку в городе проходят митинги и шествия.

Ранее политолог Сергей Марков высказал НСН свое мнение о том, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.

«Я считаю, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя. В этом смысле подходящей фигурой мог бы стать Михаил Дегтярев. Он очень молодой парень, не испугается ли, решится? Хотя он участвовал в выборах мэра Москвы, но там было понятно, что победит Собянин. А здесь все-таки реальная перспектива стать губернатором, это очень сложное дело. Или Леонид Слуцкий, человек с огромным политическим опытом», - сообщил политолог.

