Песков сообщил об отсутствии в планах Путина поездки в Хабаровск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов поездки в Хабаровск и Владимира Путина.
«Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», - заявил он.
В тоже время, Песков добавил, что у Путина всегда есть желание и потребность общения с народом.
«У Владимира Путина действительно всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Вы знаете, он много это делает», - сообщил пресс-секретарь президента.
Напомним, что после задержания в Хабаровске 9 июля главы края Сергея Фургала и предъявления ему обвинений в организации убийств и покушениях, с 11 июля в его поддержку в городе проходят митинги и шествия.
Ранее политолог Сергей Марков высказал НСН свое мнение о том, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
«Я считаю, что власть должна пойти навстречу ЛДПР и назначить ее представителя. В этом смысле подходящей фигурой мог бы стать Михаил Дегтярев. Он очень молодой парень, не испугается ли, решится? Хотя он участвовал в выборах мэра Москвы, но там было понятно, что победит Собянин. А здесь все-таки реальная перспектива стать губернатором, это очень сложное дело. Или Леонид Слуцкий, человек с огромным политическим опытом», - сообщил политолог.
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