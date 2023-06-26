Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых ведомств

В совещании принимают участие генеральный прокурор Игорь Краснов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководители Следственного комитета и Федеральной службы охраны Александр Бастрыкин и Дмитрий Кочнев, а также глава администрации президента Антон Вайно.

Путин ранее обратился к россиянам по ситуации вокруг мятежа частной военной компании «Вагнер». Глава государства поблагодарил военнослужащих Минобороны и бойцов ЧВК за недопущение кровопролития, передает «Радиоточка НСН».

