Песков сообщил о совещании Путина с руководителями силовых ведомств
Президент России Владимир Путин вечером в понедельник проводит совещание с главами силовых ведомств, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В совещании принимают участие генеральный прокурор Игорь Краснов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководители Следственного комитета и Федеральной службы охраны Александр Бастрыкин и Дмитрий Кочнев, а также глава администрации президента Антон Вайно.
Путин ранее обратился к россиянам по ситуации вокруг мятежа частной военной компании «Вагнер». Глава государства поблагодарил военнослужащих Минобороны и бойцов ЧВК за недопущение кровопролития, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru