Песков сообщил, что не знает о «знакомой Путина» Светлане Кривоногих

В Кремле ничего не знают о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что у Путина есть некая состоятельная знакомая по имени Светлана Кривоногих, которая владеет элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.

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«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь также сказал, что ничего не читал в прессе об этой женщине, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий Песков
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