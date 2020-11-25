Песков сообщил, что не знает о «знакомой Путина» Светлане Кривоногих

В Кремле ничего не знают о Светлане Кривоногих, которую некоторые СМИ назвали знакомой президента Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что у Путина есть некая состоятельная знакомая по имени Светлана Кривоногих, которая владеет элитной недвижимостью в Москве, Петербурге и Сочи.