Песков сомневается, что Байден хочет встретиться с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Белоруссии пригласить президента США Джо Байдена и российского главу Владимира Путина на переговоры в Минск.

По словам Пескова, президент России всегда готов к диалогу с коллегой Александром Лукашенко. А вот Байден вряд ли откликнется на приглашение белорусского лидера. Песков также напомнил, что американский президент в ближайшие дни планирует посетить Польшу, других остановок он делать не намерен.

Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Накануне Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Байденом, возможно, вместе с Путиным.

Сегодня президенты России и Белоруссии проведут встречу в подмосковном Ново-Огарево.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДмитрий Песков
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