Песков сомневается, что Байден хочет встретиться с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Белоруссии пригласить президента США Джо Байдена и российского главу Владимира Путина на переговоры в Минск.

По словам Пескова, президент России всегда готов к диалогу с коллегой Александром Лукашенко. А вот Байден вряд ли откликнется на приглашение белорусского лидера. Песков также напомнил, что американский президент в ближайшие дни планирует посетить Польшу, других остановок он делать не намерен.