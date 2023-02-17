Песков сомневается, что Байден хочет встретиться с Путиным
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Белоруссии пригласить президента США Джо Байдена и российского главу Владимира Путина на переговоры в Минск.
По словам Пескова, президент России всегда готов к диалогу с коллегой Александром Лукашенко. А вот Байден вряд ли откликнется на приглашение белорусского лидера. Песков также напомнил, что американский президент в ближайшие дни планирует посетить Польшу, других остановок он делать не намерен.
Накануне Лукашенко заявил, что готов встретиться с президентом США Байденом, возможно, вместе с Путиным.
Сегодня президенты России и Белоруссии проведут встречу в подмосковном Ново-Огарево.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru