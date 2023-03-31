Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет полноправным членом НАТО

Финляндия официально присоединится к Североатлантическому альянсу уже в ближайшие дни. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, это сделает сильнее Финляндию, так и военный блок в целом.

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Столтенберг подчеркнул, что новый член альянса обладает мощными вооруженными силами и продвинутыми демократическими институтами.

Он также добавил, что в НАТО теперь ждут ратификации вступления в альянс Швеции, так как это будет в интересах всех участников организации.

Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что Генштаб РФ предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те меры, которые посчитает нужными.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ШвецияФинляндияНАТОЙенс Столтенберг

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