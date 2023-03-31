Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет полноправным членом НАТО
Финляндия официально присоединится к Североатлантическому альянсу уже в ближайшие дни. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
По его словам, это сделает сильнее Финляндию, так и военный блок в целом.
Столтенберг подчеркнул, что новый член альянса обладает мощными вооруженными силами и продвинутыми демократическими институтами.
Он также добавил, что в НАТО теперь ждут ратификации вступления в альянс Швеции, так как это будет в интересах всех участников организации.
Ранее зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН заявил, что Генштаб РФ предпримет в ответ на вступление Финляндии в альянс те меры, которые посчитает нужными.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Путин обсудит с Совбезом новую внешнеполитическую концепцию
- Столтенберг: Финляндия в ближайшие дни станет полноправным членом НАТО
- Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»
- ООН: ВСУ пытали около половины российских военнопленных
- В Санкт-Петербурге нашли более двух тонн кокаина
- Лукашенко: Россия была вынуждена включить Крым в свой состав
- СМИ: Еврокомиссия не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть
- WSJ предложила выслать из США посла и всех российских журналистов
- Лукашенко: В должности президента умирать не собираюсь
- Эстонский дипломат объявлен персоной нон грата в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru