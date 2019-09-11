Песков: «Шпион Смоленков» не имел доступа к секретным данным
В Кремле прокомментировали сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Как пишет RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить этой информации.
Кроме того, он заявил, что Кремлю не известно, был ли Олег Смоленков агентом ЦРУ. При этом ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.
Как напоминает Ura.ru, о работе американского шпиона в России стало известно 9 сентября. В минувший понедельник телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США вывезли из Москвы своего информатора, который был высокопоставленным сотрудником аппарата российского правительства. Это, по данным CNN, было сделано из опасений, что Дональд Трамп мог способствовать его разоблачению. Позже в СМИ появилась информация, что этим агентом был Олег Смоленков.
Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не знает Олега Смоленкова, которого в СМИ называют американским шпионом, работавшим в правительстве России. Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что никогда не видел, никогда с ним не встречался.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании
- В УФСИН рассказали, почему в заброшенной башне «Бутырки» содержались заключенные
- Милонов предложил выступающим под фонограмму артистам петь бесплатно
- СМИ узнали список претендентов на замену Болтону
- В Совфеде не поверили в прекращение разрыва отношений между Украиной и Россией