Песков: «Шпион Смоленков» не имел доступа к секретным данным

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб. Как пишет RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить этой информации.

Кроме того, он заявил, что Кремлю не известно, был ли Олег Смоленков агентом ЦРУ. При этом ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Смоленков работал в администрации Кремля, однако несколько лет назад был уволен.