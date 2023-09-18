Байден захотел изменить работу СБ ООН

«Мы предельно ясны в том, что пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», — заявил он. Как считает Вашингтон, Совбез ООН должен быть «более инклюзивным и всеобъемлющим». Не исключено, что США поддержат включение большего числа членов.

Попытки США повлиять на состав Совбеза ООН обречены на провал, однако в случае успеха Америки в своём начинании можно перечеркнуть всю систему ООН, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-генконсул РФ в Гюмри Василий Корчмарь.

