Песков: Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей
Россия категорически не согласна выбирать для отношений «одну из двух Корей». Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва намерена выстраивать добрые отношений со всеми государствами региона.
Он также напомнил, что Северная Корея является партнёром России, тогда как Южная Корея присоединилась к антироссийским санкциям.
«Как мы можем выстраивать добрые отношения с государствами, которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?» - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что России следует выбрать - с какой из двух Корей развивать отношения, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru