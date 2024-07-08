Песков: Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей

Россия категорически не согласна выбирать для отношений «одну из двух Корей». Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Южная Корея запретила вывозить в РФ и Белоруссию 243 видов изделий

По его словам, Москва намерена выстраивать добрые отношений со всеми государствами региона.

Он также напомнил, что Северная Корея является партнёром России, тогда как Южная Корея присоединилась к антироссийским санкциям.

«Как мы можем выстраивать добрые отношения с государствами, которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?» - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что России следует выбрать - с какой из двух Корей развивать отношения, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Южная КореяКНДРРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры