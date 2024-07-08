Песков: Россия считает необходимым выстраивать отношения с КНДР и Южной Кореей

По его словам, Москва намерена выстраивать добрые отношений со всеми государствами региона.

Он также напомнил, что Северная Корея является партнёром России, тогда как Южная Корея присоединилась к антироссийским санкциям.

«Как мы можем выстраивать добрые отношения с государствами, которые занимают по отношению к нам враждебную позицию?» - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что России следует выбрать - с какой из двух Корей развивать отношения, пишут «Известия».

