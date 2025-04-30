Песков: Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине в 2006 году
Россия расплатилась с США по ленд-лизу уже при Владимире Путине в 2006 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые».
Он напомнил, что 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе. Тогда в СССР начали поступать машины, самолеты, амуниция, танки.
«Одиннадцать миллиардов долларов было потрачено на ленд-лиз. Это та сумма помощи, которая была нам оказана. Если это все уложить в наши современные деньги, это где-то 200 миллиардов долларов», - сказал Песков.
Он добавил, что США поставили СССР 18 тысяч самолетов. Песков подчеркнул, что мы должны всегда это помнить и быть признательны нашим союзникам за это.
Ранее Песков заявил о готовности российской стороны к переговорам с Киевом без предварительных условий, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростове-на-Дону неизвестный напал на депутата Милонова
- Собчак: Актеру Даниле Козловскому помогли вернуться на сцену покровители
- Россиянам рассказали об удвоенной оплате работы на майские праздники
- Латвия закрыла въезд певице Орбакайте и композитору Бреговичу
- ВС РФ освободили Новое в ДНР
- Песков анонсировал фильм про Владимира Путина
- «Вкусвилл» закрыл 10% своих магазинов за три месяца
- В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона ВСУ
- Песков: Россия расплатилась с США по ленд-лизу при Путине в 2006 году
- Российский фильм «Кончится лето» получит англоязычный ремейк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru