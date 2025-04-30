Он напомнил, что 11 марта 1941 года Конгресс США принял закон о ленд-лизе. Тогда в СССР начали поступать машины, самолеты, амуниция, танки.



«Одиннадцать миллиардов долларов было потрачено на ленд-лиз. Это та сумма помощи, которая была нам оказана. Если это все уложить в наши современные деньги, это где-то 200 миллиардов долларов», - сказал Песков.

Он добавил, что США поставили СССР 18 тысяч самолетов. Песков подчеркнул, что мы должны всегда это помнить и быть признательны нашим союзникам за это.

Ранее Песков заявил о готовности российской стороны к переговорам с Киевом без предварительных условий, отмечает «Свободная пресса».

