Песков: Россия приветствует решение США и Ирана о перемирии
Москва с удовлетворением восприняла новости о перемирии США и Ирана. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Россия «с самого начала говорили о необходимости» отказа о эскалации и скорейшего перехода «на трек политико-дипломатических контактов».
«Надеемся, что прямые контакты иранской и американской делегации состоятся в ближайшие дни, и каждая сторона сможет отстаивать свои интересы путем переговоров», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что двухнедельное перемирие позволит завершить и заключить соглашение между Вашингтоном и Тегераном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
