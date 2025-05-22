Песков: Россия получила от Украины встречный список для обмена «1000 на 1000»

«Да, действительно, получен», - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Песков напомнил, что обмен «1000 на 1000» будет произведён в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая договоренностями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он также указал, что это будет самый крупный обмен с начала спецоперации России на Украине.

