Песков: Россия получила от Украины встречный список для обмена «1000 на 1000»

Россия получила от Украины встречный список пленных для обмена по формуле «1000 на 1000». Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Да, действительно, получен», - ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее Песков напомнил, что обмен «1000 на 1000» будет произведён в соответствии с достигнутыми в ходе переговоров в Стамбуле 16 мая договоренностями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он также указал, что это будет самый крупный обмен с начала спецоперации России на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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