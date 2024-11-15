Песков: Россия ожидает диалога с США при Трампе

По его словам, в Кремле не намерены «надевать розовые очки», так как предвыборные заявления порой расходятся с реальными делами.

«Мы прекрасно понимаем, что одно дело - делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, всё складывается по-другому», - указал он.

Представитель Кремля также добавил, что в настоящее время диалога между Россией и США «просто нет».

Ранее Песков заявил, что готовность президента РФ Владимира Путина обсуждать с Дональдом Трампом украинский конфликт не подразумевает корректировку российских требований и изменения целей спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

