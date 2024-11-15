Песков: Россия ожидает диалога с США при Трампе
Существует небольшая надежда, что после вступления в должность избранного президента США дональда Трампа диалог между Москвой и Вашингтоном возобновится хотя бы на более низком уровне. Об этом газете The New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле не намерены «надевать розовые очки», так как предвыборные заявления порой расходятся с реальными делами.
«Мы прекрасно понимаем, что одно дело - делать заявления во время предвыборной кампании, но когда человек входит в Овальный кабинет, всё складывается по-другому», - указал он.
Представитель Кремля также добавил, что в настоящее время диалога между Россией и США «просто нет».
Ранее Песков заявил, что готовность президента РФ Владимира Путина обсуждать с Дональдом Трампом украинский конфликт не подразумевает корректировку российских требований и изменения целей спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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