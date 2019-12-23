Песков: Россия ответит на санкции США против «Северного потока - 2»

В связи с этим Песков отметил, что преждевременность говорить о том, повлияет ли этот факт на сроки строительства. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин выступает против американских санкций.

Сегодня стало известно, что власти ФРГ выдали разрешение на строительство «Северного потока -2» зимой. Как отмечает РИА ФАН, оператор проекта компания Nord Stream 2 может обратиться в суд с исками против США и Allseas.

По оценке президента исполкома российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина, если швейцарская компания проиграет суд, она сама может подать иск уже против Вашингтона по возмещению убытков.

