Песков: Россия ответит на санкции США против «Северного потока - 2»
Москва обязательно примет меры в ответ на санкции США против проекта «Северный поток – 2» в соответствии с национальными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он выразил надежду, что ограничения в отношении газопровода не помешают закончить строительство, передаёт Ura.ru.
После введения Вашингтоном санкций против «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве, приостановила работы.
В связи с этим Песков отметил, что преждевременность говорить о том, повлияет ли этот факт на сроки строительства. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин выступает против американских санкций.
Сегодня стало известно, что власти ФРГ выдали разрешение на строительство «Северного потока -2» зимой. Как отмечает РИА ФАН, оператор проекта компания Nord Stream 2 может обратиться в суд с исками против США и Allseas.
По оценке президента исполкома российской Ассоциации международного права Анатолия Капустина, если швейцарская компания проиграет суд, она сама может подать иск уже против Вашингтона по возмещению убытков.
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