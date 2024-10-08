Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины

Было бы хорошо, если бы «семья СНГ» восстановилась в своём прежнем составе. Как пишет БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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На саммите в Москве он указал, что государства, оставшиеся в СНГ, «показывают приличные результаты и остаются полноценными субъектами международных отношений».

«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил уверенность, что так и произойдёт, просто на это потребуется время.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не собирается восстанавливать «советскую империю», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:УкраинаМолдавияГрузияСНГАлександр Лукашенко

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