Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины
Было бы хорошо, если бы «семья СНГ» восстановилась в своём прежнем составе. Как пишет БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На саммите в Москве он указал, что государства, оставшиеся в СНГ, «показывают приличные результаты и остаются полноценными субъектами международных отношений».
«Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины», - отметил Лукашенко.
Белорусский лидер также выразил уверенность, что так и произойдёт, просто на это потребуется время.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не собирается восстанавливать «советскую империю», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке начали розыск сбившего медведицу водителя
- Лукашенко призвал страны СНГ совместно выступить против санкций
- У капибары Рудольфа из белгородского зоопарка диагностировали лимфому
- Офис Зеленского: Второй саммит по Украине в ноябре не состоится
- Мирра Андреева впервые сыграет с сестрой Эрикой на турнире WTA
- Видеоигру Red Dead Redemption представят на ПК
- Путин: Страны СНГ совместно отметят 80-летие Победы в 2025 году
- Власти Полтавской области решили запретить Telegram
- Открытое горение частных домов ликвидировано под Анапой
- Лукашенко выступил за возвращение в СНГ Грузии, Молдовы и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru