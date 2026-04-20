Все в одной лодке: Чем грозит рост «дебиторки» российской экономике
Лазарь Бадалов заявил НСН, что чем больше банкротств будет среди бизнеса, тем меньше финансов будет поступать в госбюджет, так что это проблема не только бизнеса.
Причины роста дебиторской задолженности кроются в высокой ставке, увеличении налогов и в целом в сдерживающей экономической политике Центробанка. Об этом НСН рассказал доцент экономического факультета РУДН, экономист Лазарь Бадалов.
Объем просроченных платежей в российской экономике за товары и услуги превысил ₽8 трлн, следует из свежих данных Росстата, пишет РБК. Это на 21% выше, чем годом раньше, и в 2,5 раза больше, чем пять лет назад. При этом отмечается, что в некоторых секторах, включая обрабатывающую промышленность, как общий объем просроченной дебиторской задолженности, так и средний размер такого долга росли еще быстрее. Бадалов раскрыл, какие риски несет такая ситуация.
«Риски от неплатежей достаточно серьезные, потому что это приводит к нарушению денежного оборота, а бесперебойность проведения платежей — это основа функционирования экономики. Сейчас одни из причин, повлиявших на возникновение роста этой «дебиторки», это, предположительно, высокая ставка, увеличение налоговой нагрузки и в целом наша сдерживающая экономическая политика. Банк России всегда приводит в пример, что это борьба с инфляцией, достижение ценовой стабильности, но возникает вопрос, ценой чего. Вот эти неплатежи - это одна из негативных сторон сдерживающей экономической политики», - рассказал он.
При этом Бадалов отметил, что, скорее всего, бизнесу самому придется решать эту проблему. Однако он объяснил, что если количество банкротств будет увеличиваться, то это станет общей проблемой.
«Рассчитывать на то, что бизнес пойдет просить помощи у государства, неправильно. Наверное, этого не произойдет. Сейчас решение этой проблемы остается в руках самого бизнеса. К сожалению, часть будет терпеть убытки. В ЦБ часто говорят о том, что в условиях такой жесткой экономической политики неэффективный бизнес покидает рынок, но опять же здесь всегда возникает вопрос масштабов этого неэффективного бизнеса. Если количество банкротств среди бизнеса будет расти, для нашей экономики это плохо. Чем больше сокращение, тем меньше поступлений, меньше налогов будет идти в бюджет. Поэтому мы здесь все в одной лодке. Ошибочно думать, что это только проблемы бизнеса и что они не коснутся других сегментов экономики», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Великолукскому мясокомбинату, который является одним из крупных мясопереработчиков в РФ, угрожает банкротство за долги. Отмечается, что предприятие оказалось втянуто в корпоративный спор с юридической фирмой, которая выкупила долги мясокомбината у его контрагентов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
