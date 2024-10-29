Песков: Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии
Россия будет защищать свои имущественные интересы на фоне ареста российских объектов недвижимости в Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, комментируя ситуацию, Москва намерена задействовать для защиты все правовые механизмы.
«Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке», — подчеркнул Песков.
Ранее СМИ сообщили, что в Финляндии арестовали несколько российских объектов недвижимости в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». В частности, ограничения затронули участок земли Российского центра науки и культуры, жилой дом и офисное здание в Хельсинки, три объекта на Аландских островах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru