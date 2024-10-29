Песков: Россия оспорит арест своих объектов недвижимости в Финляндии

Россия будет защищать свои имущественные интересы на фоне ареста российских объектов недвижимости в Финляндии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, комментируя ситуацию, Москва намерена задействовать для защиты все правовые механизмы.

«Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке», — подчеркнул Песков.

Ранее СМИ сообщили, что в Финляндии арестовали несколько российских объектов недвижимости в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». В частности, ограничения затронули участок земли Российского центра науки и культуры, жилой дом и офисное здание в Хельсинки, три объекта на Аландских островах.

