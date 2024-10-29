СМИ: В Финляндии арестовали пять объектов недвижимости РФ

Несколько российских объектов недвижимости арестовали в Финляндии в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Об этом пишет Helsingin Sanomat.

По данным газеты, финская сторона обнаружила еще пять объектов недвижимости РФ, «подпадающих под действие мер» по заявлению украинской организации.

Так, арестованы жилой дом в центре и офисное здание в районе Лауттасаари в Хельсинки, три объекта на Аландских островах, в том числе участок земли у моря.

Ранее «Нафтогаз» подал иск о принудительном взыскании с России $5 млрд в рамках решения суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы компании в Крыму. Финский суд уже арестовал участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, напоминает RT.

