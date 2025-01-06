Алиев: Трагедии с самолетом «Азербайджанских авиалиний» можно было избежать

На встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками он указал, что для этого Вооруженные силы и гражданские службы России должны были действовать более скоординированно.

«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация... этой трагедии можно было бы избежать», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау 25 декабря. Алиев заявил, что вина за гибель граждан Азербайджана в авиакатастрофе близ Актау «лежит на представителях Российской Федерации», сообщает RT.

