Алиев: Трагедии с самолетом «Азербайджанских авиалиний» можно было избежать
Трагедии с самолётом «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) можно было бы избежать. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
На встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками он указал, что для этого Вооруженные силы и гражданские службы России должны были действовать более скоординированно.
«Если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация... этой трагедии можно было бы избежать», - подчеркнул азербайджанский лидер.
Пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний», выполнявший рейс Баку – Грозный, потерпел крушение неподалеку от казахстанского города Актау 25 декабря. Алиев заявил, что вина за гибель граждан Азербайджана в авиакатастрофе близ Актау «лежит на представителях Российской Федерации», сообщает RT.
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