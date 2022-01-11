Песков: Россия не участвует в дискуссии о рисках госпереворота в Узбекистане

В ходе саммита ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уроки из ситуации в Казахстане, прежде всего, должны быть извлечены в Узбекистане.

«Мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах», - сказал Песков.

Ранее глава отела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что повторение казахстанского сценария в азиатских государствах СНГ возможно также спонтанно, как и в Казахстане.

