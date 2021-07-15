Песков: Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

Никто в России не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, никаких заявлений на этот счет не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Украине не стоит воспринимать экспертные обсуждения вышедшей ранее статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» как территориальные претензии.