Песков: Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины

Никто в России не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, никаких заявлений на этот счет не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Украине не стоит воспринимать экспертные обсуждения вышедшей ранее статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» как территориальные претензии.

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Песков отметил, что эксперты могут обсуждать, что и как хотят.

Ранее появлялись высказывания о необходимости вернуться к границам между Россией и Украиной на момент создания СССР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Песков
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