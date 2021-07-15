Песков: Россия не подвергает сомнению территориальную целостность Украины
Никто в России не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, никаких заявлений на этот счет не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Украине не стоит воспринимать экспертные обсуждения вышедшей ранее статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» как территориальные претензии.
Песков отметил, что эксперты могут обсуждать, что и как хотят.
Ранее появлялись высказывания о необходимости вернуться к границам между Россией и Украиной на момент создания СССР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru