Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других стран

Россия не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки или оскорбительно высказываться в адрес лидеров других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Песков: Отношения России и США находятся на нулевой точке

Отвечая на вопрос о том, как РФ относится к президенту США Джо Байдену с учетом его поведения в адрес Москвы, представитель Кремля отметил, что Россия не будет уподобляться позволявшим себе грубости главам других государств, пишет РИА ФАН.

«Скорее, это - вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия будет бороться с ними.

Ранее Песков рассказал, что сейчас диалог между РФ и США отсутствует как таковой, итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году обесценены, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСШАДмитрий Песков
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