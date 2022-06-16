Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других стран

Отвечая на вопрос о том, как РФ относится к президенту США Джо Байдену с учетом его поведения в адрес Москвы, представитель Кремля отметил, что Россия не будет уподобляться позволявшим себе грубости главам других государств, пишет РИА ФАН.

«Скорее, это - вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия будет бороться с ними.

Ранее Песков рассказал, что сейчас диалог между РФ и США отсутствует как таковой, итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году обесценены, напоминает Ura.ru.

