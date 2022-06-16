Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других стран
Россия не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки или оскорбительно высказываться в адрес лидеров других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, как РФ относится к президенту США Джо Байдену с учетом его поведения в адрес Москвы, представитель Кремля отметил, что Россия не будет уподобляться позволявшим себе грубости главам других государств, пишет РИА ФАН.
«Скорее, это - вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас», — подчеркнул Песков, добавив, что Россия будет бороться с ними.
Ранее Песков рассказал, что сейчас диалог между РФ и США отсутствует как таковой, итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году обесценены, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Песков: Россия не опустится до нелестных оценок лидеров других стран
- Сына главы Нюрбинского улуса задержали по подозрению в убийстве сестры и матери в Якутии
- СМИ: В российской военной технике на Украине нашли американские чипы
- СМИ: Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев
- АТОР: Спрос на туры в Турцию сильно превысил предложение
- Рожденные в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически получат российское гражданство
- СМИ: Цены на инсулин в России вырастут до 28%
- SRF: Швейцария устала от украинских беженцев
- Гинцбург: Центр Гамалеи готов создать вакцину от натуральной оспы за 3-7 месяцев
- В России коммунальные услуги станут дороже на 3,2-6,5%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru