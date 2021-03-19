Песков: Россия не может не учитывать заявления Байдена
Москва не может не учитывать высказывания президента США Джо Байдена про президента России Владимира Путина, но готова к продолжению диалога с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков также ответил на вопрос о новой Холодной войне словами, что в РФ рассчитывают на лучшее, но готовы к худшему.
Напомним, в большом интервью на телеканале ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли тот российского президента «убийцей». Путин, комментируя это заявление, пожелал американскому лидеру здоровья и отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, лично знакомый с новым президентом США и встречавшийся с ним на международных мероприятиях, заявил, что в этих словах Байдена виноваты «болезнь и глупость».
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что «склероз Байдена – это неизлечимо, надо думать о будущем». Он также назвал поведение Байдена «беспрецедентным хамством» и предложил Владимиру Путину дать достойный ответ.
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