Песков: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам

Он напомнил о соответствующем законе, который был подписан Владимиром Путиным, и отметил, что в этой связи Российская Федерация не намерена исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций признанным иноагентами в РФ.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом... Российская Федерация не исполняет эти решения больше», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в ЕСПЧ постановили, что закон об иноагентах в России нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, в этой связи государство должно выплатить каждому заявителю, которыми являются 73 российских НКО, по 10 тысяч евро.

