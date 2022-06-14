Песков: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА Новости.
Он напомнил о соответствующем законе, который был подписан Владимиром Путиным, и отметил, что в этой связи Российская Федерация не намерена исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций признанным иноагентами в РФ.
«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом... Российская Федерация не исполняет эти решения больше», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в ЕСПЧ постановили, что закон об иноагентах в России нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, в этой связи государство должно выплатить каждому заявителю, которыми являются 73 российских НКО, по 10 тысяч евро.
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