Песков: Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций иноагентам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА Новости.

В РФ прекратят исполнять постановления ЕСПЧ

Он напомнил о соответствующем законе, который был подписан Владимиром Путиным, и отметил, что в этой связи Российская Федерация не намерена исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций признанным иноагентами в РФ.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом... Российская Федерация не исполняет эти решения больше», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в ЕСПЧ постановили, что закон об иноагентах в России нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, в этой связи государство должно выплатить каждому заявителю, которыми являются 73 российских НКО, по 10 тысяч евро.

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ТЕГИ:Дмитрий ПесковИноагентыКомпенсацииРоссияЕСПЧ
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