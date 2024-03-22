Песков: Россия находится в состоянии войны

Россия находится в состоянии войны, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с AIF.Ru.

Путин: Вряд ли кто-то хочет третьей мировой войны

«Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником... на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — считает Песков.

По словам пресс-секретаря, это необходимо понимать каждому для «внутренней мобилизации».

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте России и НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». По словам российского лидера, такое противостояние приведет к тому, что «до Третьей мировой войны останется один шаг», пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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