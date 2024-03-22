Песков: Россия находится в состоянии войны
Россия находится в состоянии войны, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с AIF.Ru.
«Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником... на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — считает Песков.
По словам пресс-секретаря, это необходимо понимать каждому для «внутренней мобилизации».
Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте России и НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». По словам российского лидера, такое противостояние приведет к тому, что «до Третьей мировой войны останется один шаг», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru