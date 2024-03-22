Песков: Россия находится в состоянии войны

«Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником... на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — считает Песков.

По словам пресс-секретаря, это необходимо понимать каждому для «внутренней мобилизации».

Ранее президент РФ Владимир Путин, говоря о конфликте России и НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». По словам российского лидера, такое противостояние приведет к тому, что «до Третьей мировой войны останется один шаг», пишет Ura.ru.

