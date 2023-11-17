Армения с 1 февраля 2024 года станет полноправным членом МУС
17 ноября 202316:07
Международный уголовный суд (МУС) объявил, что Армения станет полноправным членом организации с 1 февраля 2024 года.
Как сообщает пресс-служба МУС, Ереван передал все необходимые документы для ратификации Римского статута.
«Армения станет 124 государством-участником, присоединившимся к Статуту, и 19 государством из восточноевропейской группы», - уточнили в МУС.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация Римского статута МУС парламентом Армении является неверным решением, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru