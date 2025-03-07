Песков: Россия может ответить на милитаризацию Европы
7 марта 202513:40
Россия пристально наблюдает за проходящими в Евросоюзе дискуссиями о милитаризации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, милитаризация Европы происходит «в основном против Российской Федерации», что «может быть темой» для глубокой обеспокоенности Москвы.
«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер», - заключил представитель Кремля.
Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали план по привлечению дополнительных 800 млрд евро для усиления обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru