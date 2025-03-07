Песков: Россия может ответить на милитаризацию Европы

Россия пристально наблюдает за проходящими в Евросоюзе дискуссиями о милитаризации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, милитаризация Европы происходит «в основном против Российской Федерации», что «может быть темой» для глубокой обеспокоенности Москвы.

«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер», - заключил представитель Кремля.

Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали план по привлечению дополнительных 800 млрд евро для усиления обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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