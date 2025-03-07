Песков: Россия может ответить на милитаризацию Европы

По его словам, милитаризация Европы происходит «в основном против Российской Федерации», что «может быть темой» для глубокой обеспокоенности Москвы.

«Возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер», - заключил представитель Кремля.

Ранее лидеры стран Евросоюза согласовали план по привлечению дополнительных 800 млрд евро для усиления обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

