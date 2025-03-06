Песков: Европе не выиграть в гонке вооружений без участия России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не смогут выиграть в гонке вооружений, поскольку Россия не намерена принимать в ней участие.

Ответ Пескова был дан в контексте заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который призвал Европу вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта.