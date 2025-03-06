Песков: Европе не выиграть в гонке вооружений без участия России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские страны не смогут выиграть в гонке вооружений, поскольку Россия не намерена принимать в ней участие.

Ответ Пескова был дан в контексте заявления премьер-министра Польши Дональда Туска, который призвал Европу вступить в гонку вооружений на фоне украинского конфликта.

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Песков подчеркнул, что «не выиграть им у нас, потому что мы не будем с ними играть».

Он также напомнил высказывания президента Владимира Путина о возможной гонке вооружений, в которых российский лидер исключил участие Москвы в подобных действиях, отметив, что Россия будет предпринимать асимметричные шаги для обеспечения своей безопасности без «погружения в пучину безмерных расходов», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Гонка ВооруженийЕвропаРоссияКремльДмитрий Песков

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