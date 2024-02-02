Песков: Россия и Турция продолжат сотрудничать в торгово-экономической сфере

Москва и Анкара продолжат сотрудничать в торгово-экономической сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Паралича не будет»: Закрытие счетов российских компаний в Турции не сочли фатальным

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что Турции удалось отстоять самостоятельную позицию.

«Анкара сталкивается с беспрецедентным давлением, беспардонным зачастую давлением англосаксов, которые пытаются заставить Турцию в ущерб ее интересам если не полностью прервать, то хотя бы минимизировать взаимодействие с нами», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СотрудничествоРоссияТурцияПесков

Горячие новости

Все новости

партнеры