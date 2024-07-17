Песков: Россия и Путин - это неотъемлемая часть избирательных кампаний США
Россия и её президент Владимир Путин - это неотъемлемая часть избирательных кампаний США. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, это уже стало традицией.
«Традиционно... особенно в последние годы... тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах в США», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент США Джо Байден оскорбил Путина, а также назвал своего оппонента, экс-главу Белого дома Дональда Трампа, «собачонкой» президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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