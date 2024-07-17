Песков: Россия и Путин - это неотъемлемая часть избирательных кампаний США

По его словам, это уже стало традицией.



«Традиционно... особенно в последние годы... тема Путина и тема России на повестке дня в предвыборных дебатах в США», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент США Джо Байден оскорбил Путина, а также назвал своего оппонента, экс-главу Белого дома Дональда Трампа, «собачонкой» президента РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

