СМИ: выступление Байдена на дебатах вызвало хаос в Белом доме
Выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвало бурные обсуждения в Белом доме, сообщает Associated Press.
В материале издания отмечается, что неуверенное выступление Байдена на дебатах 27 июня вызвало необычайно открытые обвинения, утечки информации о частных телефонных разговорах между президентом и демократами, а также вопросы о пребывании его сына Хантера Байдена в Белом доме.
Эти события, как пишет AP, побудили текущих сотрудников администрации высказать анонимно свои опасения относительно способности Байдена выполнять свои обязанности.
Дебаты между Байденом и Трампом прошли на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты отметили неудачное выступление Байдена из-за его медленных реакций и иногда запинок во время ответов, передает «Радиоточка НСН».
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