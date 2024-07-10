СМИ: выступление Байдена на дебатах вызвало хаос в Белом доме

Эти события, как пишет AP, побудили текущих сотрудников администрации высказать анонимно свои опасения относительно способности Байдена выполнять свои обязанности.

Дебаты между Байденом и Трампом прошли на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты отметили неудачное выступление Байдена из-за его медленных реакций и иногда запинок во время ответов, передает «Радиоточка НСН».