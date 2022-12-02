Песков: Россия готова поспособствовать переговорам лидеров Турции и Сирии

Глава пресс-службы Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин в этой связи неоднократно говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе приветствовались бы контакты между Анкарой и Дамаском.

«Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — добавил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность встречи с главой Сирии Башаром Асадом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

