Песков: Россия готова поспособствовать переговорам лидеров Турции и Сирии

Россия готова способствовать переговорам президентов Сирии и Турции, Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

По его словам, потенциальная возможность для этого есть и Москва готова выступить посредником.

Песков признал диалог России и Турции по Сирии при существующих разногласиях

Глава пресс-службы Кремля напомнил, что президент РФ Владимир Путин в этой связи неоднократно говорил, что в интересах налаживания мира и стабильности в регионе приветствовались бы контакты между Анкарой и Дамаском.

«Конечно, российская сторона готова всячески этому способствовать», — добавил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил возможность встречи с главой Сирии Башаром Асадом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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