Песков: Россия будет наблюдать за действиями объявленного талибами кабмина Афганистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно наблюдать за дальнейшей работой правительства Афганистана, которое было объявлено запрещённым в России радикальным движением «Талибан».

«Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане», - отметил представитель Кремля.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд. По его словам, объявленный состав кабмина является временным.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияАфганистанТалибанДмитрий Песков
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