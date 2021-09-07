Песков: Россия будет наблюдать за действиями объявленного талибами кабмина Афганистана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно наблюдать за дальнейшей работой правительства Афганистана, которое было объявлено запрещённым в России радикальным движением «Талибан».

«Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане», - отметил представитель Кремля.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил, что новое правительство Афганистана возглавит мулла Мохаммад Хасан Ахунд. По его словам, объявленный состав кабмина является временным.

