Песков: российские миротворцы в Карабахе делают все для обеспечения порядка

По его словам, действуют они исключительно в рамках подписанных соглашений.

«Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия продолжит обсуждение этой темы «с армянскими коллегами и союзниками».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору, сообщает RT.