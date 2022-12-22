Песков: российские миротворцы в Карабахе делают все для обеспечения порядка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы в Карабахе делают всё возможное для обеспечения порядка и спокойствия, сообщает РИА Новости.

Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции

По его словам, действуют они исключительно в рамках подписанных соглашений.

«Российские миротворцы делают всё возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают. И действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами", - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что Россия продолжит обсуждение этой темы «с армянскими коллегами и союзниками».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские миротворцы ведут переговоры с представителями Азербайджана для возобновления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Дмитрий ПесковНагорный КарабахАрменияРоссияМиротворцы
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