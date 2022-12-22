Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции

В ноябре 2020-го лидеры России, Армении и Азербайджана после обострения в Нагорном Карабахе подписали соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта. Ереван и Баку выразили согласие на размещение российских миротворческих сил на этой территории, напоминает Ura.ru. По условиям соглашения вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора разместили миротворцев РФ.

Как отметил Пашинян, из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорном Карабахе сложилась напряженная гуманитарная ситуация. По словам премьера, населению не хватает некоторых товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.

«Де-факто получается, что свои обязательства, зафиксированные трехсторонним документом, а именно по части контроля над [Лачинским] коридором не выполняет и российский миротворческий контингент. Конечно такое происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, так как ключевой смысл пребывания российских миротворцев заключается в недопущении незаконных действий», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.

Президент России Владимир Путин в конце октября заявлял, что российские миротворцы должным образом выполняют свою миссию в Нагорном Карабахе, пишет RT.

