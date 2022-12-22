Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции
Миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом глава правительства республики заявил на заседании кабмина.
В ноябре 2020-го лидеры России, Армении и Азербайджана после обострения в Нагорном Карабахе подписали соглашение о прекращении военных действий в зоне конфликта. Ереван и Баку выразили согласие на размещение российских миротворческих сил на этой территории, напоминает Ura.ru. По условиям соглашения вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора разместили миротворцев РФ.
Как отметил Пашинян, из-за блокады Азербайджаном Лачинского коридора в Нагорном Карабахе сложилась напряженная гуманитарная ситуация. По словам премьера, населению не хватает некоторых товаров первой необходимости, в том числе продовольствия.
«Де-факто получается, что свои обязательства, зафиксированные трехсторонним документом, а именно по части контроля над [Лачинским] коридором не выполняет и российский миротворческий контингент. Конечно такое происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но ситуация от этого не меняется, так как ключевой смысл пребывания российских миротворцев заключается в недопущении незаконных действий», — цитирует Пашиняна Sputnik Армения.
Президент России Владимир Путин в конце октября заявлял, что российские миротворцы должным образом выполняют свою миссию в Нагорном Карабахе, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Пашинян заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не выполняют свои функции
- Российское посольство в США потребовало прозрачного расследования терактов на «Северных потоках»
- СМИ: В России захотели ужесточить законы о доступе детей в интернет
- В Госдуме заявили, что СССР нужно было сохранить
- СМИ: США могут поступить с Украиной так же, как с Афганистаном
- Помощник: Попавший в позвоночник Рогозина осколок мины неизвлекаем
- В ЛНР заявили о переброске украинских спецподразделений в район Артемовска
- Володин: Благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергоресурсах
- Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России
- «Жить буду»: Рогозин прокомментировал свое ранение при обстреле в Донецке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru