Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта
России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщили, что Москва якобы может согласиться заморозить конфликт по линии фронта или отказаться от контролируемой армией России территории в Харьковской области.
Как напомнил Песков, президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что какой-либо вариант заморозки украинского конфликта не подойдет российской стороне.
«Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков назвал вариант заморозки линии боевого соприкосновения «априори неприемлемым» для России, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru