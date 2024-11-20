Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта

России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Москва якобы может согласиться заморозить конфликт по линии фронта или отказаться от контролируемой армией России территории в Харьковской области.

Как напомнил Песков, президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что какой-либо вариант заморозки украинского конфликта не подойдет российской стороне.

«Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков назвал вариант заморозки линии боевого соприкосновения «априори неприемлемым» для России, напоминает Ura.ru.

