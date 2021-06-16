Песков: Риторика США добавила позитива перед саммитом в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о некоторых темах предстоящего в Женеве саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам Пескова, риторика США перед встречей в Швейцарии добавила позитива. Это будет учитываться в ходе переговоров 16 июня, отмечает РИА Новости.

При этом в Москве обратили внимание и на то, что американский лидер допустил гипотетическую возможность интеграции Украины в НАТО, пишет ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Путин всегда четок в изложении «красных линий», добавив, что президенты России и США, если захотят, смогут поговорить с глазу на глаз, поскольку нет ограничений по времени переговоров.

Он также сообщил, что в Женеве будет обсуждаться вопрос дипломатической собственности России и США, ситуация с послами, противоречия во взаимоотношениях двух стран, подчеркнув, что нужно «разобрать все завалы», чтобы перезапустить рабочие процессы.

Саммит Путина и Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы. По данным СМИ, переговоры начнутся в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейдут в расширенный формат. Встреча рассчитана почти на пять часов, после саммита Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции.

