Песков: Риторика США добавила позитива перед саммитом в Женеве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о некоторых темах предстоящего в Женеве саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
По словам Пескова, риторика США перед встречей в Швейцарии добавила позитива. Это будет учитываться в ходе переговоров 16 июня, отмечает РИА Новости.
При этом в Москве обратили внимание и на то, что американский лидер допустил гипотетическую возможность интеграции Украины в НАТО, пишет ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что Путин всегда четок в изложении «красных линий», добавив, что президенты России и США, если захотят, смогут поговорить с глазу на глаз, поскольку нет ограничений по времени переговоров.
Он также сообщил, что в Женеве будет обсуждаться вопрос дипломатической собственности России и США, ситуация с послами, противоречия во взаимоотношениях двух стран, подчеркнув, что нужно «разобрать все завалы», чтобы перезапустить рабочие процессы.
Саммит Путина и Байдена пройдет в среду на вилле Ла Гранж в Женеве. Главы государств обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность и актуальные международные вопросы. По данным СМИ, переговоры начнутся в 13:15 по местному времени в узком составе, а в 14:30 перейдут в расширенный формат. Встреча рассчитана почти на пять часов, после саммита Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции.
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