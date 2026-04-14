«Неприемлема»: Трамп заявил, что разочаровался в Мелони
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в премьер-министре Италии Джорджи Мелони. Об этом сообщает RT.
Итальянский политик ранее раскритиковала главу Белого дома за его высказывания в отношении папы Римского Льва XIV. Мелони назвала неприемлемыми слова Трампа о том, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики.
«Это она неприемлема, потому что ей все равно, будет ли у Ирана ядерное оружие. А ведь с таким арсеналом Иран... за пару минут стер бы Италию с лица Земли», - заявил американский лидер.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил «Радиоточке НСН», что критика Ватикана со стороны Трампа — плохая идея перед выборами, так как значительную долю электората в США составляют верующие латиноамериканцы.
