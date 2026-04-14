Россиянам объяснили, что делать с недоеденными освященными куличами
Освящённые куличи и яйца не являются святыней в строгом смысле слова. Об этом RT заявил зампредседателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов.
По его словам, если они испортились, то употреблять их только из ложного благоговения, параллельно рискуя здоровьем - не стоит. Однако и выбрасывать их в мусорный контейнер также не следует - лучше отдать птицам или сжечь в печи.
Иванов также указал, что лучше всего не готовить и не освящать куличей и яиц больше, «чем семья реально сможет съесть за праздничные дни».
«Относитесь к пище бережно, планируйте заранее, и тогда этот вопрос просто не возникнет», — заключил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил «Радиоточке НСН», что создавать арт-объекты из куличей — неправославно.
