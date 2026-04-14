Гендиректор Музея Победы вошел в состав Общественной палаты России

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник включен в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Это важнейшая оценка нашей работы за последние шесть лет. На мой взгляд, в прошедшие годы существенно вырос авторитет Общественной палаты в обществе, потому что нам удалось усилить влияние общественников на принятие важных для страны решений, наладить работу с парламентом, с органами государственной власти. Мы слушаем и слышим людей, стараемся им помочь конкретными делами», - отметил Школьник, слова которого цитирует пресс-служба Музея Победы.

В новом составе ОП намерена продолжить работу по интеграции новых регионов, усилить молодежную повестку, пристально заниматься вопросами сохранения исторической памяти, добавил гендиректор Музея Победы.

В новый состав ОП вошли общественные деятели, представители науки, образования, культуры, профсоюзов и общероссийских общественных движений. В их числе радиоведущий Армен Гаспарян, глава Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем.

