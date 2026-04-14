Прибыль продюсерской компании Киркорова упала в два раза

Прибыль ООО «Филипп Киркоров Продакшн» в 2025 году заработала в два раза меньше, чем в 2024-м. Об этом со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что основная деятельность компании - организация концертов, музыкальное продюсирование и продвижениее творчества народного артиста РФ. Её единственным учредителем является сам Киркоров.

В 2024 году ООО «Филипп Киркоров Продашкн» заработало 147,9 млн рублей, тогда как в прошлом лишь 84,3 млн рублей. Что касается выручки продакшна, то в 2025 году она составила 117,5 млн рублей - почти на треть меньше, чем годом ранее (161,2 млн рублей).

Ранее в СМИ появилась информация, что три компании, среди учредителей которых числится Никита Михалков, по итогам 2025 года получили совокупный убыток в 249 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
