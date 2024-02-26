Песков назвал абсурдом прекращение Данией расследования взрывов на СП
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал завершение расследования взрывов на «Северных потоках» Данией.
Пресс-секретарь президента назвал ситуацию близкой к абсурдной.
По его мнению, очевидно, что в ходе расследования в стране стали выходить на своих ближайших союзников.
Ранее стало известно, что полиция Дании остановила расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», отмечает RT. Датские правоохранители указали на недостаток оснований для продолжения расследования. В то же время полиция пришла к выводу, что на трубопроводах была осуществлена умышленная диверсия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru