Песков назвал абсурдом прекращение Данией расследования взрывов на СП

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию близкой к абсурдной.



По его мнению, очевидно, что в ходе расследования в стране стали выходить на своих ближайших союзников.

Ранее стало известно, что полиция Дании остановила расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», отмечает RT. Датские правоохранители указали на недостаток оснований для продолжения расследования. В то же время полиция пришла к выводу, что на трубопроводах была осуществлена умышленная диверсия.

