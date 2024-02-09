Путин: В подрыве «Северных потоков» виновны спецслужбы США
Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», ответил – «вы, конечно».
«Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток"», — пошутил на это журналист.
«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», — ответил глава государства.
Ранее стало известно, что шведская прокуратура прекращает расследование по делу о взрывах на «Северных потоках» в Балтийском море. Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах не распространяется на шведскую юрисдикцию , поэтому расследование должно быть закрыто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: В подрыве «Северных потоков» виновны спецслужбы США
- Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной
- Состоялся релиз новой песни рэпера ST «Дай ему сил»
- Путин объяснил, почему Россия пока не достигла всех целей СВО
- В США отреагировали на отставку Залужного
- Путин: Запад уже начал осознавать невозможность поражения России
- Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
- Из горящего дома в Москве эвакуировали более 400 человек
- Посол Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия ВСУ
- В США не знают, повлияет ли интервью Путина на помощь Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru