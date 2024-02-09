Путин: В подрыве «Северных потоков» виновны спецслужбы США

Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», ответил – «вы, конечно».

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«Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток"», — пошутил на это журналист.

«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», — ответил глава государства.

Ранее стало известно, что шведская прокуратура прекращает расследование по делу о взрывах на «Северных потоках» в Балтийском море. Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах не распространяется на шведскую юрисдикцию , поэтому расследование должно быть закрыто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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