Песков: РФ не хочет предполагать возможность перекрытия транзита газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не хочет даже гипотетически предполагать возможность перекрытия транзита газа в Европу, передает ТАСС.

Цена газа в Европе поднялась выше $1700

Песков отметил, что правительство исходит из того, что РФ продолжит поставлять газ, как и прежде. Таким образом, он прокомментировал угрозу со стороны президента Лукашенко о перекрытии транзита газа из-за антибелорусских санкций.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Транзит ГазаПесков
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