Песков: РФ не хочет предполагать возможность перекрытия транзита газа в Европу
22 декабря 202121:15
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не хочет даже гипотетически предполагать возможность перекрытия транзита газа в Европу, передает ТАСС.
Песков отметил, что правительство исходит из того, что РФ продолжит поставлять газ, как и прежде. Таким образом, он прокомментировал угрозу со стороны президента Лукашенко о перекрытии транзита газа из-за антибелорусских санкций.
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22 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru