Песков: РФ и США – оппоненты, а не партнеры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и США вряд ли можно назвать партнерами. Скорее эти страны – оппоненты.
Представитель Кремля пояснил, что на данный момент между США и Россией нет никаких партнерских программ. При этом он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно «демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений».
Ранее Песков заявил, что у России нет «розовых очков», она не ждет, что США изменят свою недружественную политику в адрес Москвы, передает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru