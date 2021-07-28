Песков: РФ и США – оппоненты, а не партнеры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и США вряд ли можно назвать партнерами. Скорее эти страны – оппоненты.

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Представитель Кремля пояснил, что на данный момент между США и Россией нет никаких партнерских программ. При этом он добавил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно «демонстрировал политическую волю к нормализации этих отношений».

Ранее Песков заявил, что у России нет «розовых очков», она не ждет, что США изменят свою недружественную политику в адрес Москвы, передает РИА ФАН.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДмитрий Песков
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