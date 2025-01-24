Песков: Решений по выходу РФ из Парижского соглашения не принималось

Как отметил представитель Кремля, никаких решений на этот счет не принималось.

«Здесь пока не о чем говорить», - указал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп указом вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. По данным СМИ, аналогичные шаги планирует Аргентина, власти страны рассматривают варианты выхода из соглашения.

