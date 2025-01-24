Песков: Решений по выходу РФ из Парижского соглашения не принималось

Россия не планирует выходить из Парижского соглашения согласно Рамочной конвенции об изменении климата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил представитель Кремля, никаких решений на этот счет не принималось.

«Здесь пока не о чем говорить», - указал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп указом вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. По данным СМИ, аналогичные шаги планирует Аргентина, власти страны рассматривают варианты выхода из соглашения.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:КлиматРоссияДмитрий Песков

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