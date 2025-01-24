Песков: Решений по выходу РФ из Парижского соглашения не принималось
24 января 202512:53
Россия не планирует выходить из Парижского соглашения согласно Рамочной конвенции об изменении климата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, никаких решений на этот счет не принималось.
«Здесь пока не о чем говорить», - указал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп указом вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. По данным СМИ, аналогичные шаги планирует Аргентина, власти страны рассматривают варианты выхода из соглашения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Решений по выходу РФ из Парижского соглашения не принималось
- В Ростовской области задержали подозреваемых в похищении военных-участников СВО
- СМИ: Больше пяти тысяч релокантов из России застряли на границе Мексики и США
- Кремль: Путин готов к контакту с Трампом
- Трамп: Для падения мировых цен на нефть надо снизить ставку ФРС
- Силы ПВО за неделю сбили 752 дрона и 17 снарядов HIMARS
- Учителя в Подмосковье обвинили в надругательстве над 10-летней школьницей
- В Бангкоке закрыли большинство школ из-за сильного загрязнения воздуха
- В Карелии город Питкяранта остался без воды
- СМИ: Gloria Jeans закрывает еще два производства в Ростовской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru